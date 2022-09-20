إزالة 49 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 49 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة ومجارٍ مائية خلال حملات بمراكز ساحل سليم، وأبوتيج وأبنوب ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ20 لإزالة التعديات التي تستمر خلال الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر الجاري.



وأوضح محافظ أسيوط، أن حالات التعدي التي تم إزالتها خلال يوم واحد كانت 49 حالة على إجمالي مساحة 895 متر مباني بإشراف العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، وبمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وتاج أبو سداح رئيس مركز، ومدينة أبنوب بالتنسيق مع المهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط، وبالتعاون مع مديرية الأمن وجهات الولاية ومسؤولي حماية الأراضي، وأملاك الدولة والري، وشريف دياب مسؤول ملف الإزالات بالمحافظة وباستخدام معدات تلك الوحدات المحلية، لافتاً إلى تلقيه تقريراً يومياً بهذا الشأن.