الأسهم الروسية تسجل أكبر تراجع لها منذ غزو أوكرانيا

سجلت الأسهم الروسية اليوم الثلاثاء أكبر تراجع لها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، مع تحرك الكرملين نحو إجراء استفتاء في مناطق شرق أوكرانيا، التي تحتلها روسيا واستعادة أوكرانيا أجزاء منها، حول الانضمام إلى روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر إم.أو.إي.إكس روسيا الرئيسي للأسهم الروسية تراجع اليوم بنسبة 11% وهو أكبر تراجع له منذ 24 فبراير الماضي. واستعاد المؤشر قبل ختام التعاملات جزءا من خسائره ليتراجع بنسبة 7% فقط، لكنه ظل المؤشر الأكثر تراجعا في العالم.

وزادت عمليات البيع في البورصة بعد إعلان "الجمهوريتين الشعبيتين" لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا، المعترف بهما من قبل روسيا، وكذلك منطقة خيرسون في جنوب البلاد إجراء استفتاءات على الانضمام إلى الاتحاد الروسي هذا الأسبوع في عملية مثيرة للجدل.