إيطاليا تستعد لضخ أموال في شركة الكهرباء أنسالدو

قالت مصادر مطلعة إن شركة بناء محطات توليد الكهرباء الإيطالية أنسالدو إنيرجيا يمكن أن تصبح أحد أوائل مصادر الصداع للحكومة الإيطالية الجديدة المقرر تشكيلها بعد الانتخابات العامة المقررة مطلع الأسبوع المقبل، في ظل احتمالات حاجة خطة هيكلة الشركة إلى دعم من البنك الحكومي المساهم فيها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إنه من المتوقع مطالبة بنك كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي الذي يمتلك 88% من أسهم أنسالدو القيام بدور كبير في ضخ قدر جديد من السيولة النقدية إلى شركة الكهرباء التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة استثمارات البنك الحكومي في الشركة بعد أن قاد عملية زيادة رأسمالها بقيمة 400 مليون يورو (400 مليون دولار) في 2020.

كما تجري المحادثات مع عدد من البنوك الأخرى بشأن شطب جزء من ديون شركة الكهرباء. وارتفع صافي ديون أنسالدو بنهاية يونيو الماضي إلى 787 مليون يورو مقابل 619 مليون يورو في نهاية العام الماضي.

وتواجه أنسالدو المتخصصة في بناء محطات توليد الكهرباء مشكلات بسبب اضطراب أسواق الغاز، وتضع حاليا خطة لإعادة هيكلة أوضاعها المالية والتشغيلية؛ لعرضها على المساهمين خلال الشهور المقبلة.