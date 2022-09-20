فيفا يشيد بـ شيكابالا: ساحر ممتع بمراوغاته وتمريراته

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أشاد الحساب الرسمي لـ بطولة كأس العالم، بمحمود عبد الرازق شيكابالا، مهاجم منتخبنا الوطني ونادي الزمالك، بعدما قدم مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات.

ونشر الحساب الرسمي للمونديال عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو لمهارات شيكابالا مع منتخب الشباب أمام الأرجنتين في كأس العالم 2001، معلقًا عليه: «شيكابالا الموهوب أمام منتخب التانجو، لاعب ممتع بمراوغاته وتمريراته الساحرة».

يُذكر أن المنتخب المصري توج وقتها بالميدالية البرنزوية لـ مونديال الشباب، بعدما تغلب على المنتخب باراجواي بهدف سجله اللاعب محمد اليماني.