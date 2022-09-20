ثبتت محكمة بحرينية، حكما سابقا بإدانة 3 أشخاص بتهمة صيد دلافين من المياه الإقليمية للمملكة الخليجية وبيعها على منتجع ترفيهي.



وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية، إن محكمة التمييز أقرت حكما نهائيا بإدانة المتهمين ومصادرة ألف دينار، وهو مبلغ مترتب على كفالة الطعن أمام محكمة التمييز.



وكانت محكمة الاستئناف قضت بإلغاء حكم البراءة الأول وغرمت المتهمين الثلاثة ألف دينار لكل منهم، بالإضافة إلى مصادرة القارب المستخدم في الصيد وإعادة الدلافين لبيئتهم الطبيعية في البحر حفاظا عليها من الانقراض، بحسب الصحيفة.



وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول والثاني أنهما في أبريل 2021 مارسا الصيد التجاري دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، كما أنهما قاما بصيد الدلافين داخل حدود الصيد لمملكة البحرين والمحظور صيدها.



ونقل المتهمون 3 دلافين في الفترة ذاتها إلى منتجع ترفيهي خاص، وهي الدلافين التي ضبطت لدى المنتجع الذي لم يمنح أي تصريح باستيراد أي منها خلال ستة أشهر قبل القضية.