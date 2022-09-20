الأمين العام لحلف الناتو ينتقد خطط روسيا لإجراء استفتاءات صورية في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الثلاثاء إن الخطط الروسية لإجراء "استفتاءات صورية" في مناطق احتلتها من أوكرانيا تشكل "انتهاكا فاضحا للقانون الدولي".

وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغزو بلاده لأوكرانيا، قال ينس ستولتنبرج "هذا تصعيد إضافي في حرب بوتين".

ودعا ستولتنبرج المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الخطوة وتعزيز دعمه لأوكرانيا بسببها.

جاءت تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كانت منطقتا دونيتسك ولوهانسك الواقعتان شرقي أوكرانيا واللتان اعترفت موسكو بهما على أنهما "جمهوريتان شعبيتان" وكذلك منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا أعلنت في وقت سابق اليوم اعتزامها دعوة سكانها إلى التصويت على الانضمام إلى روسيا.