ميرفت أمين ودنيا سمير غانم تقدمان واجب العزاء في زوجة الفنان خالد زكي

حضرت الفنانة ميرفت أمين ودنيا سمير غانم إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في زوجة الفنان خالد زكي، والتي توفت صباح الأحد، وشيعت الجنازة من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء، أبرزهم؛ الفنانة ماجدة زكى وأحمد بدير وفتوح أحمد ومحمد محمود ومحمد الصاوى، وآخرين.

وتوفيت زوجة الفنان خالد زكي فجر أول أمس الأحد، داخل المستشفى بعد صراع مع المرض، وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بالغفير بصلاح سالم.

وكان الفنان خالد زكي، قد أنهار بالبكاء أثناء تشييع جنازة زوجته بمسجد مصطفى محمود، وسط حضور بعض زملائه من الوسط الفني والإعلامي، وكان منهم عمرو الليثي ومنير مكرم.