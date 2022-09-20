تضاعف عدد المعالجين في المستشفيات من مرض الزهايمر في ألمانيا خلال 20 عاما

تزايد عدد مرضى الزهايمر بوتيرة سريعة على مدار العشرين عاما الماضية في ألمانيا.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر غدا الأربعاء، أن 19356 شخصا دخلوا إلى مستشفيات على مستوى ألمانيا بهذا التشخيص في عام 2020.

وتضاعف بذلك عدد المصابين بمرض الزهايمر الذين يتلقون علاجا داخل المستشفيات في غضون 20 عاما، حيث كان عددهم في عام 2000 يبلغ 8116 شخصا.

وفي عام 2020 توفي إجمالا 9450 شخصا بسبب مرض الزهايمر في ألمانيا، وهو عدد غير مسبوق بحسب بيانات المكتب.

وكان عدد الوفيات أكثر من ضعف ما كان عليه في عام 2000 الذي سجل 4535 حالة وفاة بالزهايمر.

ووفقا للإحصائيين، فإن "خطر الإصابة بالمرض يزداد مع تقدم العمر": حوالي 95% من المرضى المصابين في عام 2020 كانوا في عمر الـ65 أو أكثر. وتلقت الفئة العمرية لكبار السن بداية من80 عاما علاجا بشكل متكرر في المستشفيات من مرض الزهايمر.

وبحسب البيانات، ينتمي أكثر من نصف المصابين إلى هذه الفئة العمرية.

وجاء في بيان للمكتب: "زيادة عدد المعالجين في المستشفيات والوفيات عند تشخيص مرض الزهايمر ترجع جزئيا على الأقل إلى شيخوخة السكان".

وأشار المكتب، إلى أن عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما في ألمانيا ارتفع بنحو 33% بين عامي 2000 و 2020، كما ارتفعت الفئة العمرية فوق 80 عاما بمقدار يزيد عن 90%.