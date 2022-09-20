عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم الثلاثاء، لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لتجديد مديري ووكلاء المدارس الإعدادية.

أجريت المقابلات في مسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، برئاسة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعضوية كل من وكيل المديرية، والتنظيم والإدارة، وكلية التربية، ومجلس الأمناء، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتوجيه المالي والإداري، والشؤون القانونية، ونقابة المعلمين.

وقال وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، إن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت في الأول من يوليو 2022 عن تجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.