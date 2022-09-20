نفى شريف أبو الغيط عضو مجلس إدارة إنبي والمتحدث الرسمى باسم النادي، ما يتردد بشأن توقف المفاوضات مع نظائرهم في النادي الأهلي بشأن تعاقد الأخير مع مصطفى شلبي، بسبب الخلاف على المقابل المادي للصفقة.

وقال أبو الغيط في تصريحات تليفزيونية: «مصطفى شلبي جناح عصري من اللاعبين اللي أثبتوا جدارتهم النادي الأهلي أبدى اهتمام رسمي بضم اللاعب الفترة الماضية».

وأوضح: «الأهلي طالب بعمل صفقة تبادلية ولكن لم يكن بالامكان عمل صفقة تبادلية بسبب أن الرواتب لم تكن مناسبة تمامًا، بسبب الالتزام بسقف الرواتب في إنبي لعدم التسبب في أزمة بغرفة خلع الملابس»

وواصل: «لذلك علمنا بعدم إمكانية عمل صفقات تبادلية مع أندية الزمالك وبيراميدز، وليس الأهلي وحده».

وكشف: «غير صحيح أن النادي الأهلي أوقف المفاوضات بسبب مغالاة من جانب إنبي، والماديات كانت متقاربة بشكل كبير بين الطرفين، وفي حال تم إلغاء الصفقة سيكون سبب فني وليس مادي».

وأتم: «هناك عدد من الأندية تقدم بعرض لضم مصطفى شلبي لكن عن طريق وكلاء فقط، وهم نادي الزمالك وبيراميدز وفيوتشر، والنادي الأهلي فقط هو من تفاوض بشكل رسمي».