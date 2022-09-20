محافظ شمال سيناء يبحث التعاون مع مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على أهمية التعاون بين المحافظة ومركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة.

وأشار المحافظ أثناء استقباله اليوم الدكتور صلاح خليل مدير مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة (بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وممثلى الجمعيات الأهلية بالمحافظة) إلى أهمية دور المركز في دعم المحافظة والجمعيات الأهلية بها في دعم المنتجات وتسويقها داخليا وخارجيا.

ولفت الدكتور صلاح خليل مدير مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة إحداث طفرة في المنتجات السيناوية من خلال الجمعيات الأهلية وتوظيف الإمكانيات المتاحة للمنتجات اليدوية، والتركيز على إدارة المشروعات وكذا على عملية الاكتفاء الذاتى داخل كل جمعية، وخلق جزء من التراث المصري ليتم تحويله إلى منتج يخدم السوق المحلي.

من جهة أخرى، عقد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة اجتماعا مع الدكتور صلاح خليل مدير مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة بحضور علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي وممثلى الجمعيات الأهلية؛ لبحث آليات التعاون بين محافظة شمال سيناء ومركز تحديث الصناعه بوزارة التجارة والصناعة، والاستفادة من دعم المركز للجمعيات بالمحافظة.

وأشار الغندور إلى أن المركز ساند الكثير من المنتجين والجمعيات الأهلية وأصحاب الحرف، حيث كان المركز سببا في تقدم وازدهار هؤلاء المنتجين، ولم يتوقف المركز على الجمعيات فقط، ولكنه قام بدعم الشركات والمصانع.

وأكد الغندور أنه لابد من استعداد الجمعيات للتطور والعمل على تحديث آليات العمل بها؛ لإخراج منتج يسهل تسويقه.

كما أشار إلى أنه لابد من الاهتمام بالأسر المضارة ومحدودة الدخل، حيث أنهم هم الأولى بالرعاية والدعم، مشيرا إلى أن الأعمال اليدوية تشكل التراث الأساسي للمنتج المصري، مؤكدا على ضرورة زيادة المعروض منها وتخفيض السعر حتي يتمكن العارض من تسويقه بسهوله، وأنه سوف يتم امداد العارضين بكوادر للتدريب الفني ومساعدتهم في المعارض، وضرورة التركيز على خلق منتج سهل التسويق.

من جانبه، أشار علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي إلى أنه سيتم العمل من غد على تفعيل دور التسجيل للجمعيات بمركز تحديث الصناعة؛ للحصول على خدمات المركز ومن خلال النموذج الذي قدمه مدير مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة.