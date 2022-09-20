تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بتقديم مساعدات عسكرية قيمتها لا تقل عن 3. 2 مليار جنيه إسترليني (6. 2 مليار دولار) العام المقبل لمساعدة أوكرانيا على صد الغزو الروسي.



وتعهدت رئيسة الوزراء، بأن المملكة المتحدة ستضاهي أو تتجاوز الدعم القياسي الذي جرى تقديمه لقوات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



وأعلنت تراس، عن الدعم في الوقت الذي تستعد فيه للتوجه إلى نيويورك، حيث ستستخدم قمة الأمم المتحدة في الولايات المتحدة لحشد الدعم لمساعدة أوكرانيا في محاربة روسيا.



كما ستحاول أيضا حشد قادة العالم لإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية.



وأشادت تراس بنجاح قوات زيلينسكي في استرداد حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر مربع من الأراضي التي استولى عليها الروس، حيث تعهدت بمضاهاة المساعدات العسكرية التي جرى تقديمها العام