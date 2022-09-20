لندن: روسيا تسحب غواصات من القرم بسبب مخاوف أمنية

قال تقرير للاستخبارات البريطانية، إن روسيا سحبت غواصاتها طراز" كيلو" من شبه جزيرة القرم الأوكرانية بالبحر الأسود، التي ضمتها روسيا، بسبب تهديد الهجمات الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الدفاع في لندن، اليوم الثلاثاء، في تقريرها اليومي بشأن الحرب الأوكرانية، أنه تم نقل سفن أسطول البحر الأسود من ميناء سيفاستوبول إلى مدينة نوفوروسيسكا بجنوب روسيا.



وأضاف التقرير أنه من المرجح أن يكون السبب وراء ذلك زيادة القدرة الأوكرانية على المهاجمة على مسافة أكبر، وبذلك تغير الوضع الأمني في القرم.



وذكر التقرير أنه "خلال الشهرين الماضيين، تعرض للهجوم مقر الأسطول ومطاره الرئيسي الخاص بطيران البحرية".



وبيّنت الوزارة أن ضم الرئيس الروسي فلادمير بوتين للقرم عام 2014 كان يهدف لضمان أمن أسطول البحر الأسود، قائلا: "أمن القاعدة تعرض للتقويض بصورة مباشرة بسبب العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا".