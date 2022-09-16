البحث عن شخصين مفقودين بعد عاصفة في إيطاليا

تواصل قوات الإنقاذ البحث دون جدوى عن شخصين مفقودين في منطقة ماركي الإيطالية التي شهدت عاصفة.

ووقع في المنطقة فيضان بسبب الأمطار الغزيرة مساء الخميس الماضي، وأصيب أكثر من 50 شخصا، وتم إنقاذ 150 شخصا من منازلهم، وتم العثور على جثث 11 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضان.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أنه تم العثور على حقيبة ظهر الصبي، ماتيا، على بعد نحو ثمانية كيلومترات من المكان الذي انتزعت فيه العاصفة الطفل من بين ذراعي والدته.

وشهدت إيطاليا عواصف عاتية بعد حرارة شديدة في الربيع والصيف، لكن "الظروف المروعة" التي وقعت لم تكن متوقعة، بحسب أليساندرو بيتشيني عمدة كاتيانو.