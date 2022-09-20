رئيس جامعة طنطا يستقبل محافظ الغربية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين جامعة طنطا والمؤسسة ومحافظة الغربية، لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والصحية المتكاملة للمواطنين في محافظة الغربية وإقليم وسط الدلتا.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إلى أهمية التعاون بين المحافظة وجامعة طنطا، ومؤسسة صناع الخير فى دعم المبادرات الرئاسية، مشيراً إلى دور الجامعة الحيوي فى مبادرة "100 مليون شجرة " في إجراء دراسات بحثية وعلمية دقيقة لتحديد نوعية وصلاحية الأشجار التى يتم زراعتها بمحافظة الغربية ضمن مبادرة "100 مليون شجرة " موضحًا أنه سيتم بدء المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" بـ4 مراكز من مراكز المحافظة.

أكد رئيس الجامعة أن هناك أولوية لمشاركة الجامعة في تنفيذ المبادرات الرئاسية في مختلف القطاعات مثل مبادرة "حياة كريمة " و100مليون صحة" و"100 مليون شجرة "، ومبادرة "قدم صحيح".

وأشار إلى حرص الجامعة الدائم على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتحقيق التكامل والاستفادة من كل الإمكانات التي تقدمها المؤسسات والهيئات المختلفة لتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة للمواطنين والمساهمة في العبور نحو المستقبل الجديد لتحقيق التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030، وبناء الجمهورية الجديدة.

وتكثيف المناطق الخضراء والمظللة، وتحقيق مشاركة كبيرة من الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة"، لتوفير مساحات ملائمة لانتظار وجلوس الطلاب وممارسة الأنشطة الطلابية.

وشدد على أهمية استخدام تقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة في المظلات وأسطح مباني ومنشآت الجامعة للتحول نحو تجمعات تعتمد على الطاقة النظيفة وتحد من التلوث البيئي بالتكامل مع الدور الهام الذي تلعبه العناصر النباتية والخضراء في الحفاظ على البيئة.

وأشار رئيس الجامعة خلال تصريحاته أنه تم زراعة 2000 شجرة متنوعة حتى الان داخل حرم الجامعة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"، واستخدام الأشجار المستديمة الخضرة والمثمرة يحقق معدلات إيجابية في مؤشرات استدامة العمران في الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بما يكفل تنفيذ خطة الجامعة الاستراتيجية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن التفاصيل المعمارية والعمرانية لها بالغ الأثر في تحقيق التفاعل بين الطلاب والبيئة التعليمية، مع تعزيز روح الانتماء بين الطلاب لجامعتهم.

حضر اللقاء الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام توفيق رئيس قسم الأورام بجامعة طنطا.