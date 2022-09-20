وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتلتقي تشاووش أوغلو

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وصلت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وتوجهت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر من برلين إلى نيويورك على متن رحلة جوية مجدولة، وستجري بيربوك محاثات مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو على هامش الجمعية.

وتعتزم بيربوك متابعة الخطاب الذي سيلقيه المستشار الألماني أولاف شولتس أمام الجمعية العام للأمم المتحدة في وقت لاحق من المساء (بتوقيت نيويورك).

وستعقد بيربوك برفقة شولتس لقاء مع ممثلين عن منظمات يهودية بعد ظهر غد الأربعاء، ووفقا لجدول المواعيد الحالي، فإن هذا هو اللقاء الوحيد الذي ستقوم به الوزيرة والمستشار معا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وستعقد بيربوك لقاءات على هامش الجمعية حتى بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، كما تعتزم المشاركة في جلسة لمجلس الأمن الدولي عن أوكرانيا بعد غد الخميس.

وستشارك أيضا في فعاليات جانبية منها المعني بالملاحقة الجنائية للجرائم الروسية في أوكرانيا والمعني بالسياسة الخارجية النسوية وقضايا التغير المناخي والأمن والأمن السيبراني.

وتعتزم بيربوك عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش الجمعية.

وقبل مغادرتها برلين، كانت بيربوك اتهمت موسكو بالهجوم على أُسس الأمم المتحدة وأكدت على أهمية دور الأمم المتحدة في إدارة الأزمات على مستوى العالم.

وقالت: "نحن نقف بقوة إلى جانب أوكرانيا وسنواصل دعمها بكل ما تحتاج إليه حتى تنتهي الحرب والمعاناة التي لا حد لها للناس في أوكرانيا".