شولتس يدعو إلى التصدي لأزمة الغذاء في المناطق الفقيرة في العالم

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى التصدي لأزمة الغذاء في المناطق الفقيرة في العالم.

وعلى هامش قمة عن الأمن الغذائي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي في نيويورك، اليوم الثلاثاء: "يتعين علينا بقدر كبير من الإلحاح أن نتصرف من أجل الحد من انعدام الأمن الغذائي".

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى وقوع أزمة متعددة الأبعاد عانت منها الدول الفقيرة في الجنوب على نحو خاص.

وقال إن من المتوقع أن يكون العام المقبل أصعب إذا نظرنا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، ويجب علينا أن نستعد لارتفاع أسعار المواد الغذائية أيضا.

وإلى جانب شولتس، شارك في قمة الأمن الغذائي ساسة آخرون من بينهم وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل.

ومن جانبه، طالب بلينكن بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الذي أبرمته روسيا وأوكرانيا بوساطة الأمم المتحدة والذي كان تم توقيعه في نهاية يوليو الماضي ويسري لمدة أربعة شهور.