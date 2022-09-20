العاهل الأردني أمام الأمم المتحدة: مصر والأردن والعراق نموذج للشراكة متعددة الأطراف

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على ضرورة تأسيس الشراكة متعددة الأطراف لمواجهة التحديات والأزمات، مؤكدا أن الأردن ومصر العراق ودول أخرى نموذج لهذه الشراكة متعددة الأطراف بالمنطقة من أجل الاستثمار واستغلال الإمكانات المتاحة.

وقال العاهل الأردني - في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء - "وفي منطقتنا، نحن نتطلع لبناء شراكات تكاملية تستثمر في إمكانيات وموارد كل بلد لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع بلدان الإقليم، ونرى الآن شبكات تتشكل للمنعة الإقليمية ولتحفيز الفرص الجديدة والنمو، وقد أسس الأردن لشراكات متعددة الأطراف مع مصر والعراق والإمارات والسعودية والبحرين ودول أخرى في المنطقة، للاستثمار في هذه الإمكانيات".

وأضاف أن الأردن يتطلع في منطقتنا لبناء شراكات تكاملية تستثمر في إمكانيات كل بلد لتحقيق المصلحة المشتركة.