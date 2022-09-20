238 منظمة غير حكومية ودولية تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الجوع العالمي المتصاعد

قال المدير التنفيذى بجمعية رعاية الأسرة اليمنية مهنا الجبالي، إن 238 منظمة غير حكومية ودولية من 75 دولة وقعت خطابا وجهته إلى قادة العالم المجتمعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة حاليا، طالبوا فيه باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح في ظل تصاعد ظاهرة الجوع عالميا.



وأضاف الجبالي، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو للصحفيين في جنيف، ونظمه برنامج الغذاء العالمي، اليوم الثلاثاء، أن المنظمات قدرت أن شخصا يفقد حياته كل أربع ثوان من الجوع، في الوقت الذي يعانى حاليا ما يصل إلى 345 مليون شخص من الجوع الحاد، وهو الرقم الذي تضاعف منذ عام 2019.



ولفت إلى أنه على الرغم من وعود قادة العالم بعدم السماح بالمجاعة مرة أخرى في القرن الـ21، إلا أن هناك نحو 50 مليون شخص على شفا المجاعة في 45 دولة، موضحا أن أزمة الجوع العالمية تأججت بسبب مزيج قاتل من الفقر والظلم الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين والنزاع وتغير المناخ والصدمات الاقتصادية مع الأثار المستمرة لوباء كورونا، إضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى زيادة أسعار الغذاء.



وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، قال الجبالى "إن هناك رقما قياسا من الأشخاص يبلغ 19 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية"، محذرا من أن الجوع الشديد يلوح في الأفق بالنسبة لحوالى 161 ألف شخص بنهاية العام.



وأشار إلى أن خطة الاستجابة لليمن لم تحصل إلا على ما يقرب من 50% فقط مما طلبته في البداية، وذلك رغم الاقتراب بالفعل من الربع الأخير من العام، معربا عن الأمل في أن تتخذ إجراءات حازمة واقعية تجاه معاناة الجوع التي تتصاعد حول العالم.



يشار إلى أن الخطاب الذي وجهته المنظمات إلى قادة العالم يتزامن مع انعقاد قمة الأمن الغذائي العالمي بعد ظهر اليوم في نيويورك، حيث سيناقش كبار المسؤولين موضوع انعدام الأمن الغذائي والمجاعة.