 تقرير: مقتل 3 أشخاص في احتجاجات ضد الشرطة الإيرانية - بوابة الشروق
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تقرير: مقتل 3 أشخاص في احتجاجات ضد الشرطة الإيرانية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 9:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 9:39 م

لقي 3 أشخاص حتفهم وسط احتجاجات في مختلف أنحاء إيران على وفاة امرأة اثناء احتجاز الشرطة لها، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وقال حاكم إقليم كردستان في إيران لوكالة تسنيم إن اثنين من القتلى الثلاثة قتلا بسلاح عسكري الطراز، لكنه ليس من الأسلحة التي تستخدمها قوات الأمن الإيرانية بشكل روتيني، مشيرا إلى أن وفاة الشخص الثالث تعتبر "مثيرة للشك".

وكانت هناك تقارير عن مقتل شخصين منذ بداية الاحتجاجات في مختلف أنحاء إيران على مقتل همسة أميني، التي اعتقلتها الشرطة الأسبوع الماضي لعدم ارتدائها ملابس ملائمة للتوجيهات الإسلامية للبلاد. إلا أن وسائل الإعلام الرسمية لم تسجل أي وفيات. ومن غير الواضح ما إذا كانت الوفيات الثلاثة التي أعلنت عنها تسنيم تشمل حالتي الوفاة السابقتين أم أن الوفيات الثلاثة جديدة.

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