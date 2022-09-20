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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لم تتلق أي رد على عرضها بتزويد البلدان المحتاجة بالأسمدة مجانا، وذلك وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

جاء ذلك في كلمته خلال تلقيه أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد في موسكو.

وفيما يلي أبرز النقاط التي قالها الرئيس بوتين في كلمته:

- رفض الاتحاد الأوروبي الاستجابة لاقتراح روسيا بنقل الأسمدة الروسية من الموانئ الأوروبية إلى الدول النامية مجانا هو ذروة السخرية.

- النظام العالمي يتغير حاليا والعالم يتجه نحو التعددية.

- لن نحيد عن مسارنا السيادي، وبصفتنا عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإننا نعتزم زيادة تعزيز جدول أعمال دولي موحد، والمساهمة في البحث عن ردود فعالة على التحديات والتهديدات العديدة التي يواجهها بلدنا.

- روسيا ستتحدث في منصة الأمم المتحدة من وجهة نظر الوحدة وإمكانية حل المشاكل الإقليمية.

- الهيمنة في الشؤون العالمية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد.

- العقوبات الغربية لها تأثير سلبي على الدول الغربية نفسها، وكذلك على الدول الأكثر فقرا.

- تأسف روسيا لتوقف الحوار مع البرتغال، وتأمل في تصحيح الوضع.

- روسيا مهتمة بتسوية عادلة ومستدامة في ليبيا، وستواصل دعم سيادتها.

- تعتبر روسيا مصر أحد أهم شركائها في إفريقيا والعالم العربي.

- ستقدم روسيا المساعدة والدعم لمالي، بما في ذلك الإمدادات الغذائية.

- بشأن الوضع بين باكو ويريفان: أي حالة نزاع تسبب قلقا شديدا.

- من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي، يتم اتخاذ تدابير للحد من تفاقم الوضع بين أرمينيا وأذربيجان.

- تواجه روسيا وبيلاروس بشكل مشترك التحديات والتهديدات الأمنية.

- روسيا تدين العقوبات غير الشرعية المفروضة على فنزويلا، وتخطط لزيادة التعاون مع فنزويلا في جميع المجالات، بما في ذلك في مجال الطاقة.