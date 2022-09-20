 ماكرون يصف الاستفتاءات الصورية في أوكرانيا بأنها استفزاز جديد - بوابة الشروق
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ماكرون يصف الاستفتاءات الصورية في أوكرانيا بأنها استفزاز جديد

باريس/ نيويورك (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 11:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 11:05 م

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطط موسكو بإجراء "استفتاءات صورية" في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا بأنها استفزاز جديد.

وقال ماكرون اليوم الثلاثاء، قبل مخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "ليس لهذا أى اعتبار قانوني".

وأضاف: "إن فكرة تنظيم استفتاءات في مناطق شهدت حربا.. تعد علامة على التهكم والسخرية ".

وذكر أن روسيا لا بد أن تغادر أوكرانيا وأن تحترم الحدود المعترف بها دوليا.

وأوضح ماكرون أنه يعتبر الاستفتاءات "الصورية" تقليدا ومحاكاة تهكمية ساخرة لعملية ديمقراطية، "إن لم نكن في حزن، لكنا ضحكنا".

وأضاف أن الاستفتاءات لن يكون لها نتائج قانونية.

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