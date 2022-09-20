دراسة: السهر على مواقع التواصل يفقد الأطفال ليلة كاملة من النوم في الأسبوع

توصلت دراسة حديثة نشرتها صحفية ديلي ميل البريطانية، إلى أن تلاميذ المدارس الابتدائية، يفقدون ما يعادل ليلة كاملة من النوم أسبوعيًا، مع تدهور نومهم، كلما زاد الوقت الذي يقضونه على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يُنصح الأطفال في سن العاشرة بالحصول على 9 إلى 12 ساعة من النوم كل ليلة، مع قلة النوم المرتبط بضعف الأداء في المدرسة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

وحسب الصحيفة، فقد وجدت الدراسة أن الأطفال في سن العاشرة الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أكثر يعانون من نوم أسوأ، وأن هذه الفئة العمرية تحصل الآن على 8.7 ساعة فقط من النوم في الليلة في المتوسط، إذا تمت إضافته على مدار أسبوع كامل، أي ما يعادل ليلة كاملة من النوم المفقود.

ولفتت الدراسة - التي تعد الأولى من نوعها التي تبحث في وسائل التواصل الاجتماعي والنوم والخوف من فقدان الأطفال الصغار "قبل سن المراهقة"- ، إلى أن واحد من كل 8 يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الليل عندما يكون نائماً.

وقال الدكتور جون شو، من جامعة دي مونتفورت، والذي قدم البحث في مهرجان العلوم البريطاني في ليستر: "وجدنا 69% من الأطفال قالوا إنهم موجودون على وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من 4 ساعات في اليوم"، مضيفاً "أنه أمر مرعب للغاية عندما تفكر في مستوى المشاركة التي يتمتعون بها".

وتشير الدراسة، التي أجريت في مدارس في جميع أنحاء ليستر، وتم تطبيقها على 60 طفلاً في سن العاشرة، وجميعهم لديهم إمكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن 89% يمتلكون هواتفهم الذكية الخاصة بهم.

كما يبدو أن الأطفال يتصلون بشكل روتيني إلى وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن العديد من المواقع تقول إنها تسمح فقط للأطفال فوق سن 13 عامًا بالتسجيل، بالإضافة إلى أن حوالي ثلثي الأطفال يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بمعدل ساعتين قبل النوم.

ومن أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شهرة هو تطبيق مشاركة الفيديو Tik Tok، والذي أفادت الدراسة بأن 89% من الأطفال يستخدموه،كما يستخدم 57% موقع مشاركة الصور Instagram، بينما يستخدم 17% يستخدمون منتدى Reddit فيما يتصفح 2% موقع Facebook.

وطرح الباحثون بعض الأسئلة للأطفال حول الوقت الذي يذهبون فيه للنوم، ووقت نومهم، واستيقاظهم، وأيضا أسئلة مثل عدد المرات التي ضغطوا فيها على قيلولة النوم على المنبه، للحكم على جودة نومهم، وكلما زاد الوقت الذي يقضونه على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت نوعية نومهم أسوأ".

وحسب الدراسة، فقد قيم البحث خوف تلاميذ المدارس من فقدان وسائل التواصل الاجتماعي من خلال السؤال عن مدى توافقهم مع عبارات مثل (أشعر بالانفصال عن أصدقائي عندما لم أقم بتسجيل الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي)، كما يُعتقد أن هذا الخوف، المعروف باسم Fomo، يساعد في تفسير سبب ارتباط المزيد من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي بقلة النوم.

وكشفت الدراسة عن وجود صلة بين وسائل التواصل الاجتماعي والقلق ، مما قد يساعد أيضًا في تفسير قلة النوم لدى الأطفال، ويشعر الخبراء بالقلق من أن الأطفال الذين يعانون من مخاوف بشأن وسائل التواصل الاجتماعي قد يظلون مستيقظين لوقت متأخر فقط حتى يتمكنوا من متابعة فحص هواتفهم.