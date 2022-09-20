وكيل تعليم الدقهلية يعقد اجتماعا موسعا بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعًا موسعا بمديري الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات التعليمية.



وأكد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات، وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالإخوة المسيحيين.



وشدد على ضرورة تكثيف المرور على المدارس؛ للتأكد من جاهزيتها واستعدادها للعام الدراسي الجديد.



وشدد على تكثيف المرور من لجان المتابعة لجميع الإدارات على المدارس؛ للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي.



كما شدد ناصر على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس مع محاسبة المقصرين الذين لم ينتهوا منها، وتفعيل لجنة الأزمات والكوارث لضمان استمرارية المؤسسة في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفعالية ووجودها فى انعقاد دائم لتلقي أي أخطار والتعامل الفوري.



وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة التوزيع العادل لأنصبة المعلمين بكافة المدارس مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وضرورة اتخاذ إجراءات التباعد بين أبنائنا الطلاب أثناء تأدية الامتحان حرصا على سلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية بلجان الامتحان وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية.



ولفت إلى سرعة استلام مخصصات الإدارات من الكتب الدراسية من مخازن المديرية، وأعرب عن رغبته فى أن تعود المدرسة مكانًا مفضلا للطلاب، وأن يكون اليوم الأول من أكتوبر احتفالًا لطلاب الصفوف الأولى بجميع المدارس بحضور جميع العاملين.



وفى نهاية اللقاء، أعرب وكيل الوزارة عن أمنياتة بأن تستعيد المدرسة هيبتها ومكانتها، وأن تكون مدارس الدقهلية مميزة وقدم أمنياته لهم بالتوفيق.