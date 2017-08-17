حبس متهم بالشروع في قتل شخصين بقليوب

أمرت جهات التحقيق بقليوب، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لشروعه في قتل عاملين بدائرة مركز شرطة قليوب خلال مشاجرة، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.



وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من مستشفى قليوب العام، باستقبال شخصين مصابين بجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسم؛ بسبب مشاجرة.



وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة "ع. ص. ع"، 28 سنة، عامل بمخزن، مصاب بجرح قطعي عميق باليد اليمنى، و"هـ. ح. أ. ن"، 40 سنة، عامل بنفس المخزن، مصاب بجرح قطعي عميق بالساق اليسرى وقطع بالعضلات، على يد "أ. س. ع"، 34 سنة، عاطل؛ بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم لخلاف على أولوية المرور أمام المخزن محل عملهم تطورت إلى مشاجرة، وأحدث المتهم إصابتهما باستخدام سلاح أبيض "مطواة".



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم.



وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.