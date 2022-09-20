دراسة: الألمان يشعرون بالضغط من خطط حياتهم الخاصة

كشفت دراسة حديثة، أن الألمان يشعرون بضغط متزايد بسبب خطط حياتهم الخاصة.

وأظهرت الدراسة "مؤشر وقت الفراغ 2022"، التي نُشرت نتائجها اليوم الثلاثاء في هامبورج، أن مستوى الشعور بالضغط يزداد في الأغلب خلال أوقات الفراغ عند التخطيط للحياة فيما يتعلق بالوظيفة أو الأسرة أو تحقيق الذات.



تُجرى الدراسة بصفة دورية منذ 40 عاما من قبل مؤسسة "بي إيه تي" الألمانية لقضايا المستقبل الممولة من شركة "التبغ البريطانية الأمريكية".



وقال المدير العلمي للمؤسسة، البروفيسور أولريش راينهارت: "يشعر المواطنون بشكل متزايد بالضغط وهم عالقون بين توقعات أطراف ثالثة، والإمكانيات التي تبدو غير محدودة، واحتياجاتهم الخاصة"، مضيفا أن الخروج من الركض المحموم ليس سهلا، وبالتالي يزداد خطر الإصابة بالاحتراق الذاتي.



وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "جي إف كيه" لأبحاث السوق بتكليف من المؤسسة أن 33% من النساء و35% من الرجال يشعرون بالضعط عند التخطيط لحياتهم الخاصة. وفي عام 2015 كانت النسبة 18% بين النساء و22% بين الرجال.