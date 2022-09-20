 تنظيم معسكرات «تحدي الشباب» بمشاركة 100 شاب وفتاة في كفر الشيخ - بوابة الشروق
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تنظيم معسكرات «تحدي الشباب» بمشاركة 100 شاب وفتاة في كفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 7:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 7:44 م

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات المعسكر التدريبي الأول لتدريب الشباب بمركزي شباب مدينة دسوق وبيلا، ضمن مبادرة تحدي الشباب النسخة الثالثة تحت عنوان "المستقبل الأخضر"، بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبمشاركة 100 شاب وفتاة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب بكفرالشيخ، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتدريب وتأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بتوجيهات منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان مدير إدارة التدريب المشروعات.

وأكد أن معسكرات تحدي الشباب في نسخته الثالثة "المستقبل الأخضر"، يستهدف المرحلة العمرية من (١٦-٢٤) سنة لتجمع العقول الشابة المشرقة لمواجهة بعض أكبر التحديات التي تواجه جيلهم بهدف إلهام الشباب بأفكار مبتكرة.

وأشار وكيل وزارة الشباب إلى أن تلك المعسكرات تأتى تزامنا مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول العالمية في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، والتي تسعى الدولة جاهدة بجميع مؤسساتها الى تحسين المناخ المصري والاعتماد على الطاقة النظيفة.

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