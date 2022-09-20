إعلام عبري: زيارة سرية من شخصية مرموقة ووفد من دولتين غير مطبعتين لإسرائيل

كشف موقع إخباري إسرائيلي، أن شخصية مرموقة من إندونيسيا وصلت إلى إسرائيل في زيارة سرية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



وقال موقع قناة "i24news"، إن المصدر الذي أبلغه بذلك، أفاد أيضا بأن وفدًا باكستانيًا موجود حاليًا في إسرائيل.



وأضاف المصدر أن الوفد الباكستاني يتكون من 9 أعضاء، بينهم 4 يعيشون في باكستان وآخرون أمريكيون بارزون من أصل باكستاني، بالإضافة إلى إمام باكستاني بريطاني.



ولفت إلى أن رئيس الوفد هو نسيم أشرف، وزير التنمية الأسبق، والرئيس السابق لمجلس الكريكيت الباكستاني.



وانضم إلى الوفد صحفي من محطة إخبارية في كراتشي، فيما فضل أعضاء آخرون الحفاظ على سرية هوياتهم، وفقا للمصدر.



ولا تقيم إندونيسيا ولا باكستان أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.



ويستعد الوفد لخوض اجتماعات في مواضيع شتى من بينها الجيوسياسة والدين والتراث والثقافة والتكنولوجيا، مع التركيز على تقنيات المياه.



وذكر الموقع الإخباري أن من المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، أن يلتقي الوفد بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج في القدس (المحتلة).