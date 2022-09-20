إزالة 238 تعديا ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ20 في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، خلال الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة صور التعديات، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وصرح محافظ بني سويف، بحسب تقرير إدارة الأملاك، بأنه تم إزالة 17 حالة تعد على مساحة 589 مترا؛ ليصل إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق المرحلة في 10 سبتمبر الجاري وحتى صباح اليوم، إلى 238حالة إزالة، موزعة بواقع (118 تعدِ بالبناء على بمساحة 16 ألفا و59 متر أملاك دولة + 120 حالة تعد على 5 أفدنة أرض زراعية).

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى خلال أغسطس الماضي، وتم خلالها إزالة أكثر من 460 حالة، ويتم حاليًا العمل في المرحلة الثانية والتي تجري في الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر الجاري، ثم تختتم بالمرحلة الثالثة والمقرر إجراؤها خلال أكتوبر المقبل.