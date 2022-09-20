الجيش الألماني: معاودة السماح لطائراتنا بالتحليق بأجواء مالي لمهام الاستطلاع الأممية والإجلاء الطبي

أعلن متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني اليوم الثلاثاء، أن القوات الألمانية في مالي أصبح بمقدورها أن تعاود تنفيذ مهام استطلاع جوي مرة أخرى في إطار مهمة مينوسما الأممية في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.



وأوضح المتحدث أن السلطات المالية سمحت مرة أخرى بتسيير رحلات جوية للإجلاء الطبي التي كانت معلقة في الوقت الحالي.



غير أن السلطات المالية أبقت على عدم السماح بالقيام برحلات جوية بطائرة النقل العسكرية إيه 400 إم ورحلات شريك تعاقد مدني.



وشهدت الفترة الماضية خلافات متزايدة بين الحكام العسكريين في مالي ومنظمة الأمم المتحدة.



كانت مالي التي يبلغ عدد سكانها زهاء 20 مليون نسمة شهدت ثلاثة انقلابات عسكرية منذ 2012 ويعتبر الوضع السياسي فيها غير مستقر إلى أبعد حد، وتخضع البلاد منذ آخر انقلاب في مايو 2021 لقيادة حكومة انتقالية عسكرية يُعْتَقَد أن لها علاقات وثيقة مع روسيا.



ويشارك الجيش الألماني في مهمة مينوسما بأكثر من 1000 جندي في الوقت الراهن.