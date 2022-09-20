فرنسا: طهران لن تتلقى عرضا أفضل من المطروح لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

تمارس فرنسا ضغوطا على إيران في الوقت الراهن من أجل دفعها للتجاوب مع المقترحات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في نيويورك اليوم الاثنين: إن "نافذة الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق ستغلق قريبا. ما زلنا نقول إنه لن يكون هناك عرضا أفضل لإيران على طاولة المفاوضات، ولكن إيران فشلت حتى الآن في التجاوب بشكل مناسب مع العرض الحالي".

ويهدف الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015 مع إيران إلى منع طهران من تطوير قنبلة نووية، بيد أنه تم تعليقه فعليا منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018.

وتهدف المحادثات التي استمرت شهورا بين إيران وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إلى رفع العقوبات الأمريكية عن طهران مقابل تقليص البرنامج النووي الإيراني.

وفي المقابل، تصر طهران على أن أنشطتها البحثية النووية مخصصة للاستخدام المدني فحسب.

وقدمت إيران مقترحا جديدا منذ أسبوع تقريبا يهدف لإنهاء الخلاف، ردا على التسوية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل، في حين دعت الأمم المتحدة إلى "المرونة" من جانب جميع الأطراف المعنية من أجل المضي قدما.