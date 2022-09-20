ارتفاع غير متوقع لعدد مشروعات الإسكان الجديدة في أمريكا

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا غير متوقع لعدد مشروعات الإسكان الجديدة في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي، رغم أن التقرير أظهر تراجعا أعلى من التوقعات لعدد تراخيص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي.

وذكرت وزارة التجارة أن عدد المشروعات الجديدة ارتفع بنسبة 12.2% إلى ما يعادل 1.575 مليون وحدة سنويا خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 10.9% إلى ما يعادل 1.404 مليون وحدة سنويا خلال يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد المشروعات الجديدة بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي، إلى ما يعادل 1.445 مليون وحدة سنويا، مقابل 1.446 مليون وحدة سنويا خلال يوليو الماضي.

وجاء ارتفاع عدد مشروعات الاسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي بعد تراجعه إلى أقل مستوياته منذ أغسطس 2020 عندما سجل 1.376 مليون وحدة سنويا.

وجاء الارتفاع غير المتوقع في الوقت الذي ارتفع فيه عدد مشروعات بناء المساكن ذات الوحدات المتعددة بنسبة 28% إلى ما يعادل 640 ألف وحدة سنويا، في حين ارتفع عدد مشروعات المساكن ذات الوحدة الواحدة بنسبة 3.4% إلى ما يعادل 935 ألف وحدة سنويا.