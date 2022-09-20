الأمين العام للأمم المتحدة: عالمنا مشلول وفي خطر

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش قادة العالم، اليوم الثلاثاء، من أن الدول "عالقة في اختلال وظيفي عالمي هائل"، مضيفا أنها ليست مستعدة لمواجهة التحديات التي تهدد مستقبل البشرية وكوكب الأرض.

وقال في حديثه في افتتاح الاجتماع السنوي الرفيع المستوى للجمعية العامة: "عالمنا في خطر - ومشلول"، في انعكاس واضح على التوترات العالمية والقلق المتزايد من انزلاق الاقتصادات في أزمات تبدأ من التضخم ولا تنتهي بتعثر سلاسل الإمدادات.

يأتي ذلك، بينما ما تزال الحرب مشتعلة في أوكرانيا وسط تكاثر الصراعات حول العالم، وحالة الطوارئ المناخية، والوضع المالي المتردي للبلدان النامية، والنكسات في أهداف الأمم المتحدة لعام 2030، بما في ذلك إنهاء الفقر المدقع والتعليم الجيد لجميع الأطفال.

وعلى مدى عدة شهور، حذرت الأمم المتحدة، من أن أزمة سلاسل الإمدادات، ستأتي على فقراء العالم بداية، قبل أن تنتقل لبقية الدول بما فيها المتقدمة، في وقت وصلت نسبة التضخم في غالبية دول العالم لمستويات غير مسبوقة منذ عقود.