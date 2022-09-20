تعرف على الآثار الجانبية لوضع جهاز كمبيوتر محمول على معدتك

الجلوس بشكل مستقيم على المكتب ليس مريحًا تمامًا، مما يجعل بعض الأشخاص يريدون الاستلقاء والعمل على الأريكة، فأجهزة الكمبيوتر المحمولة أصبحت مضغوطة للغاية وخفيفة الوزن تشبه الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، مما يسهل استخدامها، ويعد الجلوس واستخدام الكمبيوتر المحمول ووضعه على المعدة أمرًا شائعًا بين العديد من الأشخاص، مما يسبب الكثير من الآثار الجانبية، حيث تصدر أجهزة الكمبيوتر المحمولة إشعاعات ضارة.

لذلك نشر موقع "بييت إي إم إف" مجموعة من المعلومات حول مخاطر العمل مع جهاز كمبيوتر محمول على المعدة.

1. يؤدي إلى متلازمة الجلد المحمص

متلازمة الجلد المحمص هي حالة جلدية تنتج علامات حمراء على الجلد، وكثيرا ما تصاحب تلك العلامات حكة وحرقان، وذلك نتيجة التعرض للحرارة لفترات طويلة، حيث يمكن أن تسخن بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة، خاصة تلك التي تحتوي على معالجات كبيرة، لذا يجب إبعادها عن معدتك وفخذيك.

2. يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان

تمت دراسة العلاقة بين الأجهزة الذكية اللاسلكية والسرطان على نطاق واسع، وهناك الكثير من الأدلة التي تظهر الآثار الصحية الضارة لهذه الأجهزة بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة، حيث صنفت بعض المنظمات مثل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) إشعاع الترددات اللاسلكية، وهو منتج لاستخدام جهاز كمبيوتر محمول كمادة مسرطنة محتملة.

ويتعلق الكثير من هذا بقدرة إشعاع التردد اللاسلكي على تسخين الجسم، على غرار الطريقة التي يسخن بها الميكروويف الطعام، ويمكن أن يكون لهذا عدد من التأثيرات البيولوجية، وهناك أيضًا أدلة تشير إلى أن التعرض لهذا الإشعاع يمكن أن يؤثر على الحمض النووي وأنسجة الجسم والكالسيوم وعدد من الأشياء الأخرى في الجسم.

3. يزيد من مخاطر مشاكل الخصوبة

منذ سنوات كان هناك قلق من أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة تسبب مشاكل في الخصوبة، خاصة عند الرجال عند استخدامها على المعدة، حيث إنه من المعروف أن التعرض للحرارة في منطقة الخصيتين يؤثر على الخصوبة ونوعية الحيوانات المنوية لدى الرجل.

أما بالنسبة للنساء هناك خوف من أن الحرارة والإشعاع من أجهزة الكمبيوتر المحمولة يمكن أن يؤثر على دورات الإنجاب، لذلك إذا كان لديك جهاز كمبيوتر محمول يسخن بشكل غير عادي، فمن الأفضل الاحتفاظ به على المكتب قدر الإمكان.

4. يزيد من مخاطر الإجهاض

تعد العوامل البيولوجية هي الأسباب الرئيسية لحالات الإجهاض، ولكن العوامل البيئية تلعب أيضًا دورًا، حيث تولد أجهزة الكمبيوتر المحمولة حرارة تنبعث منها إشعاعات لا يمكن أن تكون موجودة بخلاف ذلك، لذلك طالما كان هناك أدنى خطر، فمن الأفضل توخي الحذر بشأن مكان وضع الكمبيوتر المحمول أثناء العمل.

5. يعرض الأطفال غير المولودين للإشعاع الكهرومغناطيسي

من المحتمل أن تكون الآثار الضارة للإشعاع الكهرومغناطيسي أكثر خطورة على الأطفال الذين لم يولدوا بعد الذين ما زالوا في طور النمو، وبالتالي فهي أكثر حساسية لهذا النوع من الإشعاع، حيث تم ربط التعرض للإشعاع خلال مراحل معينة من التطور بالتشوهات واضطرابات النمو والأمراض الخبيثة من بين أمور أخرى.

6. يعطل دورة النوم

يمكن أن تتسبب جميع الإضاءة الاصطناعية في التخلص من أنماط النوم، ولكن أجهزة الكمبيوتر المحمولة هي أحد الأشياء التي نميل إلى استخدامها في الليل وفي الظلام، حيث يحدد جسم الإنسان بشكل طبيعي أنماط نومه وفقًا لشروق وغروب الشمس، وهذا بالطبع يعتمد على الضوء، لذلك عندما يبدأ الضوء الطبيعي في التلاشي ينتج الجسم هرمونات مثل الميلاتونين لإعداد الجسم للنوم، ولكن عندما يتم إدخال الضوء الاصطناعي يصاب الجسم بالارتباك وتختل دورة النوم الطبيعية.