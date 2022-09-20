العراق: العثور على وثائق هامة تخص داعش خلال عملية نوعية

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن العملية الأمنية النوعية الممتدة بين محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين تأتي استكمالا لجهود ملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي وضرب أوكاره، لافتة إلى أنه تم العثور على وثائق في غاية الأهمية تخص التنظيم.



وقال اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية اليوم الثلاثاء، إن الجهد الاستخباري والأمني مستمر في عملية اختراق التنظيم الإرهابي وملاحقته والقضاء على عناصره ،مضيفا أن هذه العملية النوعية تأتي وفق خطط استخبارية دقيقة عن تحركات الإرهابيين في هذه المناطق.



ومن جهتهم، أكد قادة أمنيون عراقيون العثور على قاعدة بيانات متكاملة لحركة العناصر الإرهابية وأماكن تواجدهم، فضلا عن مخازن السلاح والتموين وخطوط الدعم اللوجيستي لتلك العناصر.