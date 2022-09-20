العراق وفرنسا يؤكدان ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة وتجنُّب التصعيد

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا، ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، وتجنُّب التصعيد الذي لن يخدم أيّ طرف، وشددا على أهمية الدفع بالحلول التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام، والتنميّة في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان الخارجية العراقية أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير العراقي مع نظيرته الفرنسيَّة على هامش أعمال الجمعيّة العامّة للأمم المُتحدة في دورتها الـ77 المُنعقدة في مدينة نيويورك الأمريكية، فيما أكد الوزير العراقي أن العراق يؤديّ دور السلام في المنطقة.

وخلال اللقاء، بحث الوزير العراقي ونظيرته الفرنسيَّة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة في مُختلف المجالات، وسُبُل تعزيز التشاور والتنسيق بين بغداد وباريس، إضافة إلى استعراض القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المُشترَك.

وأطلع الوزير العراقي نظيرته الفرنسية على الوضع في العراق وما يشهده من حراك للقوى السياسيّة من أجل الوصول إلى حلول مُشترَكة لعقد جلسة لمجلس النواب خلال الأيام المُقبلة، بهدف تشكيل الحكومة العراقية.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق أيضا إلى التباحث حول تطورات الحرب الروسيَّة-الأوكرانيَّة وتأثيرها على الأمن الغذائيّ العالميّ، حيث تمت الإشارة إلى مُبادرة العراق في تشكيل مجموعة الاتصال العربيَّة، التي تسعى إلى إيقاف الحرب بين الجانبين.

من جانبها، أكَّدت وزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة حرص حكومتها على استقرار العراق، مُؤكَّدةً دعم فرنسا الكامل للحوار الوطنيّ الذي أطلقته الحكومة العراقيَّة لأنه الحل الأمثل لتشكيل حكومة جديدة، مُشيرةً إلى حرص الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون على عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانيَّة المُزمع عقده في العاصمة الأردنية عمّان.