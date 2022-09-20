المفوضية الأوروبية تريد تحسين نظام رصد السرطان في مراحله الأولى

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طرحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، توصيات جديدة لتحسين نظام رصد أنواع من السرطان في مراحله الأولى.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس في مؤتمر صحفي في بروكسل: "نعلم جميعا أن فحوصات السرطان تنقذ الأرواح. يمكننا أن نتحدث عن العلاج بعد الرصد المبكر في بعض أنواع السرطانات".

وأضافت: "علينا أن نفحص بصورة أكبر وأفضل".

ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإن أنواع سرطانات الثدي والرحم والقولون والرئة والبروستاتا والمعدة مثلت 54.3% من جميع تشخيصات السرطان الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2020.

وتريد المفوضية توسيع الفئات العمرية للنساء بالنسبة لفحص سرطان الثدي والرحم، كما أوصت بأساليب فحص معينة لسرطان الثدي و القولون.

وأعلنت كيرياكيدس أن نحو 90% من سكان الاتحاد الأوروبي، المؤهلين لفحص سرطان الثدي والرحم والقولون يجب أن يتمكنوا من الخضوع للفحص بحلول عام 2025.

وأضافت: "اليوم مازال هناك عدم مساواة غير مقبول فيما يتعلق بالفحص"، مشيرة إلى أن معدلات الفحص في الكتلة تتراوح حاليا من 6% إلى 90%، كما أعلنت عن جهود للوصول للجماعات الأكثر احتياجا.

كما قدمت المفوضية توصيات بشأن فحص سرطان الرئة والبروتستاتا والمعدة.

وأشارت كيرياكيدس إلى أن السرطان سوف يصبح السبب الرئيسي للوفاة في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035 بدون هذه الإجراءات.

وأوضحت أن المفوضية تريد أن تتيح 100 مليون يورو (100 مليون دولار) لدول الاتحاد الأوروبي لتطبيق هذه التوصيات بجانب تمويل آخر.

ومازال يتعين أن توافق العواصم الأوروبية على المقترح الذي تم تقديمه اليوم.