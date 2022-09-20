محافظ أسوان يوجه بتكثيف الجهود لتنفيذ فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مجموعة من الأنشطة والجهود المبذولة ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها مسؤولي الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية بالتنسيق والتعاون لتوفير أوجه الدعم والاستعدادات والتجهيزات اللازمة؛ لإنجاح فعاليات هذا المشروع القومي وتحقيق أهدافه الرئيسية لتحسين الظروف الاقتصادية ورفع الوعي الثقافي والاجتماعي لدى الأهالي داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها، أكدت نجوى أحمد مدير عام الثقافة، أنه تحت رعاية محافظ أسوان وبإشراف هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبالتعاون مع هيئة اليونسيف، تم تنظيم عدد من الفعاليات ضمن مبادرة "دوي" لتمكين الفتاة وذلك داخل قصور ثقافة أسوان والسباعية والرديسية.

وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت عرض فيلم تسجيلى بعنوان: "بداية الخيط"، بالإضافة إلى ورشة للحكي وتنظيم حوارات مفتوحة لمناقشة أحداث الفيلم التي تدور حول قصة كفاح ثلاثة فتيات لتحقيق أحلامهن رغم الصعوبات والظروف المجتمعية المحيطة.

وفي نفس السياق، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، أن بالتعاون مع علماء مديرية الأوقاف ومسؤولي الوحدات المحلية تم تنظيم 32 من جلسات الدوار؛ بهدف توعية 1609 من السيدات والرجال داخل قرى الشهامة والبصيلية بحري والصعايدة والقنان والنصراب بمركز إدفو، بالإضافة إلى مدينة كوم أمبو وقرى العباسية والبصالي بمركز كوم أمبو.