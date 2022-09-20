تصدر اسم الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل الأخبار من جديد، بالرغم من الجنازة المهيبة لتشييع ملكة بريطانيا الراحلة الملكة إليزابيث التي أقيمت أمس الإثنين، فاعتقد الكثيرون أن رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، كان يشير بالسوء إلى ميجان وهاري خلال عظته التي ألقاها في مراسم تشييع جنازة الملكة.

وأشاد ويلبي بالملكة الراحلة قائلًا: "لقد كانت الملكة محبة للخدمة، وهؤلاء الأشخاص من النادر أن تصادفهم في الحياة، وسيتذكر الناس هؤلاء الذين قدموا الخدمة للآخرين بكل محبة، بينما سينسون من أراد التشبث بالسلطة والامتيازات".

فيما كتب العديد من رواد التواصل الاجتماعي، أن كبير الأساقفة كان ينظر إلى هاري وميجان اللذان كانا يجلسان وراء الملك تشارلز الثالث بقاعة وستمنستر آبي عندما تحدث عن الأشخاص الذين يتشبثون بالسلطة والامتيازات، وما زاد من تكهنات الكثيرين هو منع هاري من ارتداء زيه العسكري، وحرمانه من تحية نعش الملكة خلال موكب جنازتها.

وعلى جانب آخر قال البعض، إن حديث الأسقف يمكن أن ينطبق على أي شخص من الحضور، فقد امتلأت قاعة وستمنستر آبي عن آخرها بقادة العالم المتشبثين بالسلطة، بما فيهم رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون الذي يشاع أن حزب المحافظين الذي ينتمي إليه مليئًا بالفضائح، هذا بحسب ما نشر في موقع نيويورك بوست.

*انتقادات لعدم غناء النشيد

انتقدت التعليقات أيضًا عدم غناء الأمير هاري لنشيد حفظ الله الملك؛ فقالت الكاتبة المتخصصة في الشؤون الملكية أنجيلا ليفين إنها شاهدت مقطع فيديو غناء نشيد حفظ الله الملك أكثر من مرة، مشيرة إلى أن الأمير هاري أغلق فمه في العشر ثوانٍ الأخيرة من الأغنية، تحديدًا في المقطع الذي يقول حفظ الله الملك.

وأظهرت مقاطع الفيديو جميع أفراد العائلة المالكة وهم يغنون نشيد حفظ الله الملك بوضوح عدا هاري، ولكن حاول الجمهور معرفة إذا ما كانت غنت ميجان ماركل النشيد أم لا تضامنًا مع زوجها هاري دون جدوى، وذلك لوجود شمعة أخفت فمها وقت الغناء.

بالرغم من تداول هذه الأخبار، إلا أنه أكد أحد أفراد العائلة المالكة لنيويورك بوست أن الأمير هاري غنى النشيد بالفعل، وهذا يظهر واضحًا عندما أعيد غناء نشيد حفظ الله الملك في قلعة وندسور.

ولم يمر بكاء ميجان خلال تشييع جنازة الملكة إليزابيث بسلام، فقد انقسم المعلقون حول إذا ما كان بكاءها صادقًا أم لا، فالبعض أكد تزييف دموعها من أجل الحصول على اللقطة، وذلك بعد وصفها للعائلة المالكة بالعائلة المتنمرة العام الماضي.

فيما قال البعض الآخر إن التواجد في جنازة هو شيء محزن بكل الأحوال.

وبحسب موقع مترو، أجلت ميجان حلقتها الجديدة من البودكاست الذي تقدمه على منصة سبوتيفاي بعنوان النماذج الأصلية حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث.