محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا بمدينة بنها

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء أمس الاثنين، جولة امتدت إلى منتصف الليل، تفقد خلالها أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريدا ندا ببنها، (مدخل بنها الجنوبي للقادم من الطريق الإقليمي ومدينة المنصورة)، حيث يشمل التطوير تشغيل أنظمة الإنارة والكهرباء من خلال دفن الكابلات الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية وتركيب أعمدة إنارة حديثة، كما يشمل التطوير أعمال توسعة للحارتين، بالإضافة إلى عمل جراج للسيارات.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، للشركة المنفذة بتزويد الإضاءة بأعمدة كهرباء إضافية لمنطقة انتظار السيارات، بالإضافة إلى العمل على مدار الساعة وتكثيف العمل للانتهاء في المدة الزمنية المحددة مع مراعاة الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية لجميع الأعمال.

وعلى صعيد آخر، تابع المحافظ أعمال رصف طريق أبو الغيط الحادثة بالقناطر الخيرية بتكلفة 65 مليون جنيه.

وتابع المحافظ، استكمال أعمال كشط طبقات الأسفلت وتطهير ونقل مخلفات التسوية تمهيدا لوضع طبقة السن، وذلك خلال المرحله الأولى والتي تشمل ١٢٥٠ مترا.

والجدير بالذكر أن أعمال التطوير تبدأ من ميدان السلام "كوبري الحادثة" وحتى نزلة الدائري بباسوس، ويبلغ طوله 5.7 كيلو متر ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 مترا وحتى 18,5 متر، بتكلفة تصل إلى 65 مليون جنيه، ويعتبر طريق أبو الغيط طريق رئيسي وحيوي حيث إنه يخدم القادمين من ثلاث محافظات هي القاهرة والمنوفية والجيزة.