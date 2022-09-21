القيادات النسائية المجتمعات بالأمم المتحدة يؤسسن رابطة سعيا للمساواة

وجهت القيادات النسائية اللائي حضرن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة مشتركة لمزيد من المساواة وأسسن رابطة لدعم هدفهن.

وقالت سيما بحوث، المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، في اجتماع للرابطة الجديدة "منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة للقيادات النسائية"، اليوم الثلاثاء: "عندما يقود المزيد من النساء، في الحياة السياسية وكذلك في الحياة الخاصة، الجميع يستفيد، خاصة في الأزمات".

وتابعت: "نحتاج إلى إيجاد كل السبل الممكنة للتعبير عن نقاط القوة التي تجلبها القيادات النسائية".

يذكر أنه من بين 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة، 28 دولة فقط لديها سيدة في مركز القيادة كرئيسة للدولة أو رئيسة للحكومة، وفقا للرابطة، التي أشارت إلى رئيسة المجر كاتالين نوفاك ورئيسة وزراء أروبا إيفلين فيفر كروش.