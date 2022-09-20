نائب عن الديمقراطي الكردستاني: سيناريو الذهاب بأكثر من مرشح للرئاسة لن يتكرر

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي محما خليل، اليوم الاثنين، ان اللقاء بين الزعيمين الكرديين مسعود بارزاني وبافال طلباني أكد على توحيد الموقف من مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة، مبينا أن سيناريو الذهاب بأكثر من مرشح لن يتكرر.

وقال خليل بحسب قناة السومرية نيوز ان " اللقاء بين الزعيمين الكرديين مسعود بارزاني وبافال طلباني أكد على توحيد الموقف من مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة"، موضحا أن "البيت الكردي ملزم بترشيح مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية وإنهاء التعطيل الذي شاب العملية السياسية".

وأضاف أن "الاسبوع القادم سيشهد بداية الحوارات بين الأطراف الكردية للاتفاق على المرشح واحد"، مؤكدا أن " سيناريو عام 2018 والذهاب بأكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية لن يتكرر".

وأشار خليل إلى أن "هناك إشارات إيجابية في تغريدات الصدر من تحركات الأطراف السياسية"، مبينا ان "الأسبوع القادم او الذي يليه سيذهب وفد التحالف الثلاثي الى الصدر ومن ثم الذهاب الى الاطار وذلك للاتفاق على جميع المشاكل من قانون الانتخابات وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة واجراء الانتخابات المبكرة".