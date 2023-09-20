 دير شبيجل: أوكرانيا رفضت 10 دبابات ألمانية بحاجة إلى إصلاحات - بوابة الشروق
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دير شبيجل: أوكرانيا رفضت 10 دبابات ألمانية بحاجة إلى إصلاحات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 5:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 5:38 ص

رفضت أوكرانيا قبول دفعة إضافية من 10 دبابات من طراز "ليوبارد 1 إيه 5" أرسلتها ألمانيا، قائلة إنها بحاجة إلى إصلاحات لا يستطيع الجيش الأوكراني تنفيذها ، حسبما ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية.

ووفقا للمجلة، أخطرت كييف برلين مؤخرا بأن الدفعة الأخيرة من الدبابات التي وصلت إلى بولندا تتطلب إصلاحات كبيرة.

وبحسب صحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية فإن أول 10 دبابات ليوبارد قدمتها ألمانيا في يوليو كانت لديها مشكلات مماثلة.

وعلى الرغم من أن الحكومة الألمانية أعلنت عن نقل دفعة أخرى من 10 دبابات في أغسطس، قالت الدنمارك في سبتمبر إن 10 دبابات ليوبارد فقط وصلت إلى أوكرانيا، بينما لا تزال 10 دبابات أخرى في الطريق إليها.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية لشبيجل إنها لا تستطيع التعليق على حالات فردية، لكنها أضافت أن إصلاحات الدبابات جارية بالتعاون مع أوكرانيا.

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