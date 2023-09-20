أرمينيا: تراجع حدة القتال في ناجورنو كاراباخ بعد التوصل لاتفاق إطلاق النار

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قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن حدة القتال في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها بمنطقة جنوب القوقاز تراجعت بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وتم التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار بعد يوم واحد تقريبا من بدء العملية العسكرية الأذربيجانية هناك، وذلك حسبما ذكرت تقارير لوسائل الإعلام الأرمينية.

وأضاف باشينيان، في بيان اليوم الأربعاء، "آخر المستجدات التي تلقيتها من ناجورنو كاراباخ تفيد بأن شدة القتال قد تراجعت بشكل كبير".

وتابع "نأمل ألا يستمر التصعيد العسكري".

وقال باشينيان إن أهم شيء هو ضمان سلامة الأرمنيين الذين يعيشون في المنطقة وسط التقدم العسكري الأذربيجاني.

ودعا باشينيان جنود حفظ السلام الروس المتمركزين في المنطقة إلى ضمان الأمن والأمان.

وتعتبر روسيا بشكل تقليدي القوى الحامية لجمهورية أرمينيا السوفيتية سابقا. وبعد آخر اندلاع للقتال في 2020، تعهدت روسيا بالمساعدة في الإبقاء على وقف إطلاق النار.