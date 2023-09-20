أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة بالبحر المتوسط، تبعد نحو 70 كيلومترا عن مدينة طبرق شمال شرقي البلاد.

وقال المركز على موقعه الإلكتروني، إن الهزة التي سجلت في الساعة 03:33 صباحا بتوقيت ليبيا، كانت على بعد 69 كيلومترا شمال شرق ساحل طبرق، وعلى عمق عشرة كيلومترات، وفق وكالة الأنباء الليبية.

وسجلت الهزة الأرضية، فجر اليوم الأربعاء بتوقيت ليبيا، ويبعد مركزها 281 كيلومترا عن مدينة مرسى مطروح، وفق تقديرات المركز المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وشعر بهذه الهزة سكان الساحل الشرقي الليبي في منطقتي القعرة وكمبوت الواقعتين على بعد 30 و50 كيلومترا من طبرق، على الترتيب.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية، قد أعلن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الأربعاء، هزة أرضية على بُعد 265 كيلو مترًا شمال غرب مرسى مطروح في تمام الساعة الرابعة و33 دقيقة.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد في بيان، إن الزلزال كان بقوة 4.53 درجة على مقياس ريختر.