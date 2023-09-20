محافظ مطروح: استلام 6 آلاف مصحف هدية من إصدارات مكتبة الملك فهد بالسعودية

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه تم استلام 6 آلاف نسخة مصحف هدية من إصدارات مكتبة الملك فهد بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، محمد الدعيلج مدير المراسم بالقنصلية السعودية بالإسكندرية، حيث أهدت القنصلية للمحافظة 4 آلاف نسخة من المصحف الشريف بـ400 نسخة مصحف تفسير، و600 نسخة من المصحف المعلم، وألف نسخة مصحف من الحجم الكبير وألفي نسخة مصحف حجم وسط من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ببلاد الحرمين الشريفين.

ووجه محافظ مطروح، الشكر والتقدير نيابة عن جميع أهالي المحافظة للسفير مزيد بن محمد الهويشان قنصل المملكة بالإسكندرية، على الهدية خصيصًا مع قرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مؤكدًا عمق العلاقة الأخوية والتعاون بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأشار محافظ مطروح، إلى أنه سيتم توزيع نسخ المصحف الشريف على مساجد المحافظة، ومديرية الأوقاف، ومنطقة الأزهر الشريف ومعاهدها، ومجالس المدن الثمانية على مستوى المحافظة.

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