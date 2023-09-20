إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل اليونان

أنقذ خفر السواحل اليوناني 93 مهاجرا كانوا في محنة قبالة ساحل اليونان، اليوم الأربعاء.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (أيه ار تي)، نقلا عن خفر السواحل، بأنه جرى نقل المهاجرين إلى متن سفينة تابعة لخفر السواحل وقارب إبحار وناقلة، وسوف يتم إحضارهم إلى ميناء كالاماتا في وقت لاحق اليوم.

وقالت وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" إن القارب كان على بعد 40 ميلا بحريا، أو أقل من 75 كيلومترا قبالة الساحل اليوناني في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وتعمل عصابات تهريب البشر في نقل المهاجرين من تركيا ومن شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي، اليونان أو قبرص أو إيطاليا.

وفي 14 يونيو الماضي، لقي المئات حتفهم بعد غرق قارب صيد كان مكتظا للغاية بالمهاجرين، على بعد نحو 50 ميلا بحريا أو 93 كيلومترا غرب اليونان.