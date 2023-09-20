ليبيا تشرع في إقامة سياج عازل حول المنطقة المنكوبة بمدينة درنة

شرعت السلطات الليبية، اليوم الأربعاء، في إقامة سياج عازل يحيط بالمنطقة المنكوبة في مدينة درنة الليبيبة.

وذكرت كالة الأنباء الليبية "وال"، أن السلطات والجهات المختصة باشرت في إقامة السياج العازل حول المنطقة المنكوبة بمدينة درنة بغرض إغلاق المنطقة ومنع الدخول إليها، وفقا لما أفادت به مصادر مسئولة.

وأوضحت أن ذلك يهدف إلى تسهيل عمل فرق انتشال الجثث، ولحماية المواطنين من احتمالات الإصابة ببعض الأمراض أو الفيروسات التي تنتقل بالحشرات نتيجة تعفن الجثث، وخاصة من الحيوانات النافقة التي لازالت مدفونة تحت الأنقاض والرواسب.