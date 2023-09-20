 مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم يناقش اعتماد لائحة برنامج البساتين بنظام الساعات - بوابة الشروق
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مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم يناقش اعتماد لائحة برنامج البساتين بنظام الساعات

مصطفى البنا
نشر في: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 6:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 6:11 م

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم، اجتماعًا رقم 203، برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية أعضاء المجلس، وذلك ظهر اليوم الأربعاء.

وصرح الدكتور محمد فاروق الخبيري، بأن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات منها "قرار مجلس كلية الزراعة رقم 481، بالموافقة على اعتماد لائحة برنامج البساتين بنظام الساعات المعتمدة، والموافقة على اعتماد لائحة برنامج المحاصيل بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك الموافقة على اعتماد برنامج تكنولوجيا الاستزراع المائي باللغة الإنجليزية برنامج خاص بمصروفات".

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