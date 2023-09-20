

تحتفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الخميس، باليوم العالمي للسلام الموافق 21 سبتمبر من كل عام، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز مُثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها.



وأكدت الجامعة العربية، في بيان أنها تولى اهتماماً كبيرا للسلام بداية بميثاق الجامعة الذي يحض على السلام والديمقراطية، منوهة بأن المادة الخامسة من الميثاق تنص على أنه "لا يجوز الالتجاء إلى القوة في فض النزاعات".



ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للسلام هذا العام تحت شعار "الأعمال من أجل السلام: طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية".



وكما أعلنت الأمم المتحدة هذه دعوة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2023 وخاصة الهدف الذي ينص على الترويج لثقافة السلام واللاعنف والمواطنة وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، بحلول عام 2030 "، وكذلك الهدف رقم (16) الذي يدعو إلى "استدامة السلام والتنمية دائما".



كما يتوافق اليوم العالمي للسلام مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على كل من الإعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لنتذكر أن السلام مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنح الحقوق لأصحابها وعدم انتهاكها.



وأشار بيان الجامعة العربية إلى أن اليوم العالمي للسلام يتيح لجميع شعوب العالم مناسبة مشتركة لكي ينظّموا أحداثا ويضطلعوا بأعمال تمجّد أهمية السلام والديمقراطية بطرق واقعية ومفيدة.